Каждую букву замените цифрой так, чтобы получилось верное арифметическое равенство. Одинаковым буквам соответствуют одинаковые цифры, разным буквам - разные цифры. Известно, что буква Ю обозначает цифру 6. ТРЮК+ТРЮК=ЦИРК

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В ребусе буква Ю по условию обозначает цифру 6. Букву К можно заменить только на цифру 0, так как сумма двух одинаковых цифр оканчивается на ту же цифру. Далее расшифровка ребуса идет в таком порядке: буква Р обозначает цифру 2, буква ; - цифру 5. Очевидно, что буква Т может быть заменена только на цифру 4, и тогда буква Ц обозначает цифру 8. Ребус расшифровывается полностью: 4260 + 4260 = 8520