Поясните смысл географической шутки летом в субарктике такая же как в субтропика?? зимой

География
Поясните смысл географической шутки летом в субарктике такая же как в субтропика?? зимой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смысл в том что там вечный мороз температура в июле и в январе -27 градусов 
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