Кем работали родители Тургенева? И где учился сам Тургенев

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Отец Тургенева, Сергей Николаевич, принадлежал к старинному дворянскому роду. Был отставным полковником, кирасиром, участвовал в Отечественной войне 1812 года. Мать Тургенева, Варвара Петровна, в девичестве Лутовинова, происходила из семьи богатых помещиков. Мать отличалась не только модной тогда нелюбовью ко всему русскому, но и суровым нравом. Иван Сергеевич сначала учился в пансионе Вейденгаммера, затем его отдали пансионером к директору Лазаревского института Крузе. В 1833 году 15-летний Тургенев поступил на словесный факультет Московского университета. Год спустя, после того, как старший брат Ивана поступил в гвардейскую артиллерию, семья переехала в Санкт-Петербург, и Иван Тургенев тогда же перешёл в Петербургский университет. В 1836 году Тургенев окончил курс со степенью действительного студента. Мечтая о научной деятельности, он в следующем году снова держал выпускной экзамен, получил степень кандидата, а в 1838 году отправился в Германию. Поселившись в Берлине, Иван взялся за учёбу. Слушая в университете лекции по истории римской и греческой литературы, он дома занимался грамматикой древнегреческого и латинского языков. В 1841 году Тургенев вернулся на родину. В начале 1842 года он подал в Московский университет просьбу о допущении его к экзамену на степень магистра философии.