Х^+3х-18=0 как решить

Математика
Х^+3х-18=0 как решить
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Просто через дескриминант ищешь и все  Это очень просто)
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