Х^+3х-18=0 как решить
Математика
Х^+3х-18=0 как решить
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Гость:
Просто через дескриминант ищешь и все Это очень просто)
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