Х-(48+12)=41 помогите решить
Математика
Х-(48+12)=41 помогите решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-(48+12)=41 х-60=41 х= 41+60 х= 101
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