Сократить дробь 16а-2в/8а-в.
Математика
Сократить дробь 16а-2в/8а-в.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16a-2b/8a-b=2(8a-b)/(8a-b)=2/1=2
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