Распределите вещества по классам: а) кислоты; б) кислотные оксиды; в) основные окси??ы; г) основания; д) соли. КOH, H2SO4, N2O5, Cu(NO3)2, CaO, H2SO3, ZnS, CaCl2, MgCO3, BaO, CO2, H3PO4, HCl, NaCl, FeO, Ca(OH)2.
Химия
Распределите вещества по классам: а) кислоты; б) кислотные оксиды; в) основные окси??ы; г) основания; д) соли. КOH, H2SO4, N2O5, Cu(NO3)2, CaO, H2SO3, ZnS, CaCl2, MgCO3, BaO, CO2, H3PO4, HCl, NaCl, FeO, Ca(OH)2.
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Кислоты: H2SO4,H2SO3,H3PO4,HCl б)N2O5,CO2, в)СaO,BaO,FeO г)KOH,Ca(OH)2 д)Cu(NO3)2,ZnS,CaCl2,MgCO3,NaCl
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