Распределите вещества по классам: а) кислоты; б) кислотные оксиды; в) основные окси??ы; г) основания; д) соли. КOH, H2SO4, N2O5, Cu(NO3)2, CaO, H2SO3, ZnS, CaCl2, MgCO3, BaO, CO2, H3PO4, HCl, NaCl, FeO, Ca(OH)2.

Химия

Распределите вещества по классам: а) кислоты; б) кислотные оксиды; в) основные окси??ы; г) основания; д) соли. КOH, H2SO4, N2O5, Cu(NO3)2, CaO, H2SO3, ZnS, CaCl2, MgCO3, BaO, CO2, H3PO4, HCl, NaCl, FeO, Ca(OH)2.

Автор: Гость