Х - 7 /6 =х + 1/2 - з уравнение пожалуйста помогите решить ?
Алгебра
Х - 7 /6 =х + 1/2 - з уравнение пожалуйста помогите решить ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-7/6=х+1/2-3 х-х=7/6+1/2-3 0=-2 4/6 Нет корней
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