Помогите 5x+(x-1)=2 РЕШИТЕ ПЖ!!!!!!!!
Алгебра
Помогите 5x+(x-1)=2 РЕШИТЕ ПЖ!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6х-1=2 6х=3 х=2 Ответ: 2
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