Х-ка исторической личности Юрий Боголюбский

История
Х-ка исторической личности Юрий Боголюбский
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Юрий Андреевич Боголюбский Отец: Андрей Юрьевич Боголюбский Супруга: Тамара Георгий, или Юрий (между 1160 и 1165 — около 1194) — супруг-соправитель царицы Тамары, он же Юрий Андреевич, князь Новгородский (1172—1175). Младший сын Андрея Юрьевича Боголюбского. Прозвище «Юрий Боголюбский», которым он часто именуется в современной литературе, в источниках отсутствует. Юные годы Править Возможно, именно он назван среди участников похода на Киев в 1169 году в ряде летописей [1]. Согласно летописям, в 1172 году Андрей Боголюбский по просьбе новгородцев прислал его княжить в Новгороде [2]. В 1173 году Юрий Андреевич во главе войска новгородцев и ростовцев (либо также суздальцев) участвовал в походе на Киев, воеводой при нём был Борис Жидиславич; Ростиславичи не стали защищать Киев, а организовали оборону своих удельных центров в Киевщине[3]. Новгородская четвертая и Софийская первая летописи говорят, что Юрий прервал осаду Вышгорода, длившуюся 9 недель, поскольку не хотел пролития крови, а новгородское войско после осады Вышгорода благополучно вернулось домой [4]. По данным же Ипатьевской летописи, союзное войско при получении известия о приближении волынско-галицкого войска и чёрных клобуков начало беспорядочно отступать через Днепр и стало жертвой предпринятой Мстиславом вылазки [5]. В рассказе о смерти Андрея Боголюбского летописи упоминают, что «сынок его мал в Новегороде» [6]. Таким образом, Юрий по малолетству не мог осуществлять реальное командование войском в походах. В 6683 (1175) году новгородцы изгнали («выведоша») своего князя и посадили Святослава Мстиславича [7]. Согласно «Истории Российской» Татищева, суздальские бояре решили призвать из Новгорода Юрия Андреевича, но до того времени, пока он не повзрослеет, княжить должен Михаил Юрьевич [8]. Как отметил еще Н. М. Карамзин, сведения Татищева в сохранившихся летописях отсутствуют [9]. Во время войны Михаила и Всеволода Юрьевичей против их племянников Мстислава и Ярополка Ростиславичей Юрий Андреевич находился в войске владимирцев [10], однако в большинстве летописей, кроме Ипатьевской, этот факт не упоминается. Дальнейшая судьба Юрия известна лишь из грузинских и армянских источников (причем грузинские источники даже не упоминают имени княжича). Согласно историографу царицы Тамары, Всеволод Юрьевич изгнал своего племянника из княжества, и тот бежал к половцам. Царская власть Править Когда в 1185 году после смерти грузинского царя Георгия на престол взошла его дочь Тамара, на государственном совете (дарбази) решено было выбрать ей мужа. Тогда вельможа Абул-Асан заявил: «Я знаю царевича, сына великого князя русского Андрея; он остался малолетним после отца и, преследуемый дядей своим Савалатом, удалился в чужую страну, теперь находится в городе кипчакского царя Севенджа» [11]. Кандидатура жениха была одобрена, причем нужно учитывать, что тётка Тамары, царевна Русудан, обладавшая влиянием при дворе, в своё время была женой киевского князя Изяслава Мстиславича. Купец Занкан Зорабабели [12] отправился к половцам и привёз оттуда княжича Юрия, «юношу доблестного, совершенного по телосложению и приятного для созерцания»[13]. Согласно И. А. Джавахишвили, Юрий прибыл в Грузию в конце 1185 года. По «Истории и восхвалению венценосцев», Тамара вначале отказывалась от брака и говорила, что вовсе не хочет замужества, но Русудан и военные настояли на своем, после чего состоялось пышное венчание. Другой историк Тамары [14] говорит, что царица хотела вначале испытать его, чтобы выявить достоинства и недостатки жениха. Свадьбу характеризуют как «беспримерную и трудно представимую: многочисленные зрелища, подношение драгоценных камней, жемчугов, золота кованного и в слитках, дорогих тканей, сшитых и в отрезах; веселье, развлеченье, подношение и одарение продолжались целую неделю»[13]. Статус Георгия не вполне ясен. Автор «Истории и восхваления венценосцев» именует его «царем руссов и абхазов» (глава 18). С.Т. Еремян считает, что именно к этому времени относятся грузинские монеты,
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Для выпечки одного хлеба надо350г муки,скольк муки надо для выпечки 2-х? Хватит ли 1 кг муки для 2-х буханок
Ответить
Литература
Кто разбудил господина автор п. маара из рассказа воскресенье
Ответить
Математика
Какой ответ будет две целых три четвертых разделить на одиннадцать плюс двадцать две целых одна тридцатая разделить на шесть минус пятьдесят три це...
Ответить
Русский язык
Изменить по числам слово мыть
Ответить
Математика
Решите пропорцию 9\x=5\15
Ответить