Х-ка исторической личности Юрий Боголюбский

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Юрий Андреевич Боголюбский Отец: Андрей Юрьевич Боголюбский Супруга: Тамара Георгий, или Юрий (между 1160 и 1165 — около 1194) — супруг-соправитель царицы Тамары, он же Юрий Андреевич, князь Новгородский (1172—1175). Младший сын Андрея Юрьевича Боголюбского. Прозвище «Юрий Боголюбский», которым он часто именуется в современной литературе, в источниках отсутствует. Юные годы Править Возможно, именно он назван среди участников похода на Киев в 1169 году в ряде летописей [1]. Согласно летописям, в 1172 году Андрей Боголюбский по просьбе новгородцев прислал его княжить в Новгороде [2]. В 1173 году Юрий Андреевич во главе войска новгородцев и ростовцев (либо также суздальцев) участвовал в походе на Киев, воеводой при нём был Борис Жидиславич; Ростиславичи не стали защищать Киев, а организовали оборону своих удельных центров в Киевщине[3]. Новгородская четвертая и Софийская первая летописи говорят, что Юрий прервал осаду Вышгорода, длившуюся 9 недель, поскольку не хотел пролития крови, а новгородское войско после осады Вышгорода благополучно вернулось домой [4]. По данным же Ипатьевской летописи, союзное войско при получении известия о приближении волынско-галицкого войска и чёрных клобуков начало беспорядочно отступать через Днепр и стало жертвой предпринятой Мстиславом вылазки [5]. В рассказе о смерти Андрея Боголюбского летописи упоминают, что «сынок его мал в Новегороде» [6]. Таким образом, Юрий по малолетству не мог осуществлять реальное командование войском в походах. В 6683 (1175) году новгородцы изгнали («выведоша») своего князя и посадили Святослава Мстиславича [7]. Согласно «Истории Российской» Татищева, суздальские бояре решили призвать из Новгорода Юрия Андреевича, но до того времени, пока он не повзрослеет, княжить должен Михаил Юрьевич [8]. Как отметил еще Н. М. Карамзин, сведения Татищева в сохранившихся летописях отсутствуют [9]. Во время войны Михаила и Всеволода Юрьевичей против их племянников Мстислава и Ярополка Ростиславичей Юрий Андреевич находился в войске владимирцев [10], однако в большинстве летописей, кроме Ипатьевской, этот факт не упоминается. Дальнейшая судьба Юрия известна лишь из грузинских и армянских источников (причем грузинские источники даже не упоминают имени княжича). Согласно историографу царицы Тамары, Всеволод Юрьевич изгнал своего племянника из княжества, и тот бежал к половцам. Царская власть Править Когда в 1185 году после смерти грузинского царя Георгия на престол взошла его дочь Тамара, на государственном совете (дарбази) решено было выбрать ей мужа. Тогда вельможа Абул-Асан заявил: «Я знаю царевича, сына великого князя русского Андрея; он остался малолетним после отца и, преследуемый дядей своим Савалатом, удалился в чужую страну, теперь находится в городе кипчакского царя Севенджа» [11]. Кандидатура жениха была одобрена, причем нужно учитывать, что тётка Тамары, царевна Русудан, обладавшая влиянием при дворе, в своё время была женой киевского князя Изяслава Мстиславича. Купец Занкан Зорабабели [12] отправился к половцам и привёз оттуда княжича Юрия, «юношу доблестного, совершенного по телосложению и приятного для созерцания»[13]. Согласно И. А. Джавахишвили, Юрий прибыл в Грузию в конце 1185 года. По «Истории и восхвалению венценосцев», Тамара вначале отказывалась от брака и говорила, что вовсе не хочет замужества, но Русудан и военные настояли на своем, после чего состоялось пышное венчание. Другой историк Тамары [14] говорит, что царица хотела вначале испытать его, чтобы выявить достоинства и недостатки жениха. Свадьбу характеризуют как «беспримерную и трудно представимую: многочисленные зрелища, подношение драгоценных камней, жемчугов, золота кованного и в слитках, дорогих тканей, сшитых и в отрезах; веселье, развлеченье, подношение и одарение продолжались целую неделю»[13]. Статус Георгия не вполне ясен. Автор «Истории и восхваления венценосцев» именует его «царем руссов и абхазов» (глава 18). С.Т. Еремян считает, что именно к этому времени относятся грузинские монеты,