х квадрат+15 больше 0 Решитеее неравенство срочно!!
Алгебра
х квадрат+15 больше 0 Решитеее неравенство срочно!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x^2+15>0 x^2> -15 -выполняется всегда,тк квадрат всегда положителен Ответ: х-любое число
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