Какое количество водорода выделится при взаимодействии 1 моль калия с водой?Ответ подтвердите уравнением реакции.Какие свойства вода проявляет в этом уравнении реакции?
Химия
Какое количество водорода выделится при взаимодействии 1 моль калия с водой?Ответ подтвердите уравнением реакции.Какие свойства вода проявляет в этом уравнении реакции?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
итак реакция такая 2K+2H2O=2KOH+H2 решение очень легкое так как у нас известно что K у нас 1 моль то сделаем такую пропорцию по уравнению у нас 2 моль(K)-1(водород) а по условию 1 моль(K)-X(водорода)= x=0,5моль водорода теперь узнаем сколько всего водорода 0,5моль *22,4л\м=11,2л
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