Fe2O3 + 3H2 = 2Fe + 3H2O овр
Химия
Fe2O3 + 3H2 = 2Fe + 3H2O овр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fe c зарядом +3 переходит в состояние 0,следовательно он принимает 3электрона,водород 0 переходит в +1,отдает 2электрона,железо-окислитель,водород-восстановитель
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