Х во второй степени = -4 решите уравнение. Тут нет корней, или ответ х=2?

Алгебра
Х во второй степени = -4 решите уравнение. Тут нет корней, или ответ х=2?
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Гость:
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