Х во второй степени = -4 решите уравнение. Тут нет корней, или ответ х=2?
Алгебра
Х во второй степени = -4 решите уравнение. Тут нет корней, или ответ х=2?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Net kornej..........
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