Разгадайте шараду! отгадать и записать слова. Чтоб поддерживать скворечню иль антенну , я гожусь
Русский язык
Разгадайте шараду! отгадать и записать слова. Чтоб поддерживать скворечню иль антенну , я гожусь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтоб поддерживать скворечню Иль антенну, я гожусь, С мягким знаком я, конечно, Сразу цифрой окажусь. шест - шесть
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Литература
Физика
Два одинаковых медных шарика упали с одной и той же высоты.Первый упал в глину,а второй ,ударившись о камень, отскочил и был пойман рукой на неко...
Окружающий мир