Разгадайте шараду! отгадать и записать слова. Чтоб поддерживать скворечню иль антенну , я гожусь

Русский язык
Разгадайте шараду! отгадать и записать слова. Чтоб поддерживать скворечню иль антенну , я гожусь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтоб поддерживать скворечню  Иль антенну, я гожусь,  С мягким знаком я, конечно,  Сразу цифрой окажусь.  шест - шесть
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