Найдите сумму и разность многочленов: 2x(в 3 степени) - x( во 2 степени)+ 3 и 5x(в 3 степени) -3x - 1
Алгебра
Найдите сумму и разность многочленов: 2x(в 3 степени) - x( во 2 степени)+ 3 и 5x(в 3 степени) -3x - 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2x(3)-x(2)+3+5x(3)-3x-1=7x(3)-x(2)-3x+2 2x(3)-x(2)+3-5x(3)+3x+1 = -3x(3)-x(2)+3x+4 (3) - cтепень
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