Найдите сумму и разность многочленов: 2x(в 3 степени) - x( во 2 степени)+ 3 и 5x(в 3 степени) -3x - 1

Алгебра

Найдите сумму и разность многочленов: 2x(в 3 степени) - x( во 2 степени)+ 3 и 5x(в 3 степени) -3x - 1

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