Пожалуйста срочно!!!Напишите мини-сочинение на тему:Домовой у меня дома .26 баллов отдам пожалуйста прошу вас очень срочно
Литература
Пожалуйста срочно!!!Напишите мини-сочинение на тему:Домовой у меня дома .26 баллов отдам пожалуйста прошу вас очень срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один раз я встала ночью слышу что то упало. мне стало страшно. я пошла на кухню посмотреть. а там домовой я чуть в обморок не упала. я рассказала маме мама сказала тебе показалось я остовалась при своём мнении.
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