В санатории отдыхали мужчины и женщины. Мужчины составляли 40% всех отдыхающих. Сколько процентов всех отдыхающих составляли женщины?
Математика
В санатории отдыхали мужчины и женщины. Мужчины составляли 40% всех отдыхающих. Сколько процентов всех отдыхающих составляли женщины?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100% мужчины и женщины 100%-40%=60% женщин
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Пожалуйста срочно!!!Напишите мини-сочинение на тему:Домовой у меня дома .26 баллов отдам пожалуйста прошу вас очень срочно
Русский язык
ПРОВЕРЬТЕ ТЕКСТ НА ОРФОГРАФИЮ И ПУНКТУАЦИЮ, ПОЖАЛУЙСТА!!! Каждый человек по-своему особенный внешне и внутренне. При первой встрече с человеком е...
Математика
Заполните таблицу, используя следущии данные. В магазине имеется: 2 800 пачек чая по цене 56 руб, 1 256 банок кофе по цене 32 руб, 865 пачек печень...