В санатории отдыхали мужчины и женщины. Мужчины составляли 40% всех отдыхающих. Сколько процентов всех отдыхающих составляли женщины?

Математика

В санатории отдыхали мужчины и женщины. Мужчины составляли 40% всех отдыхающих. Сколько процентов всех отдыхающих составляли женщины?

Автор: Гость