Чем интересна биография Тургенева
Литература
Чем интересна биография Тургенева
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.У Ивана Сергеевича была внебрачная дочь, рождённая крепостной крестьянкой. Полина (Пелагея) , так звали дочь, воспитывалась в семье Полины Виардо, не знала русского языка, вышла замуж за француза. 2.У Ивана Сергеевича сложились сложные взаимоотношения с отцом, о которых он поведал в повести "Первая любовь". 3.Спор Тургенева с Л. Н. Толстым о воспитании едва не привёл к серьёзному конфликту: Тургенев хотел дать Толстому пощечину, когда последний упрекнул его в том, что Полина живёт за границей, что Тургенев как отец уклоняется от воспитания. Да и вообще у Тургенева с Толстым были весьма сложные взаимоотношения.
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