Чем интересна биография Тургенева

Гость: Гость:

1.У Ивана Сергеевича была внебрачная дочь, рождённая крепостной крестьянкой. Полина (Пелагея) , так звали дочь, воспитывалась в семье Полины Виардо, не знала русского языка, вышла замуж за француза. 2.У Ивана Сергеевича сложились сложные взаимоотношения с отцом, о которых он поведал в повести "Первая любовь". 3.Спор Тургенева с Л. Н. Толстым о воспитании едва не привёл к серьёзному конфликту: Тургенев хотел дать Толстому пощечину, когда последний упрекнул его в том, что Полина живёт за границей, что Тургенев как отец уклоняется от воспитания. Да и вообще у Тургенева с Толстым были весьма сложные взаимоотношения.