Два одинаковых медных шарика упали с одной и той же высоты.Первый упал в глину,а второй ,ударившись о камень, отскочил и был пойман рукой на некоторой высоте. у какого шарика энергия изменился больше?!

Гость: Гость:

О какой энергии идет речь? Механической, внутренней? Порассуждаем. Шарики одной массы упали с одной высоты сл-но потенциальная энергия шариков одинакова. При падении потенциальная энергия шариков превратилась в кинетическую энергию движения. В момент удара оба шарика обладали одинаковой кинетической энергией. 1-й шарик упал в глину и застрял в глине (неупругий удар). Вся кинетическая энергия шарика превратилась во внутреннюю энергию взаимодействия шарика и глины и кинетическую энергию за счет которой шарик частично проник в глину. 2-й шарик ударился о камень (упругий удар). Часть кинетической энергии превратилась во внутреннюю энергию взаимодействия камня и шарика, а часть в кинетическую энергию отскочившего шарика. Эта энергия при подъеме шарика будет превращаться в потенциальную энергию. На некоторой высоте шарик был пойман, сл-но остаток кинетической энергии превратится во внутреннюю энергию взаимодействия руки и шарика. Вывод в обоих случаях запас энергии вначале был одинаков, но 2-й шарик пойман на высоте значит от обладал запасом потенциальной энергии 1-й шарик остался внизу у поверхности Земли (СО связана с Землей). В конце движения оба шарика покоятся сл-но кинетическая энергия их равна нулю. Т. о. изменение энергии первого шарика больше чем у второго.