Чем защищаются олени полный ответ
Окружающий мир
Чем защищаются олени полный ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Олени защищаются с помощью рогов.
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