Про яку екскурсію чи похід ти мрієш?Що хочеш там побачити?(на послезавтра,но надо срочно,на сегодня)

Українська мова
Про яку екскурсію чи похід ти мрієш?Що хочеш там побачити?(на послезавтра,но надо срочно,на сегодня)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я хочу поїхати на екскурсію в інше місто , адже мені хочеться побачити багато нового: нові будівлі , дізнатися про інші традиції які є в тому місті .
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