В магазине есть 4 вида чашек, 3 вида блюдец и 2 вида ложек. Сколькими способами в это?? магазине можно купить набор, состоящий из трёх разных предметов?
Математика
В магазине есть 4 вида чашек, 3 вида блюдец и 2 вида ложек. Сколькими способами в это?? магазине можно купить набор, состоящий из трёх разных предметов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто: 4*3*2=24 Когда выбираем 4 вида чашек,то остаётся 3 вида блюдец,а потом 2 вида ложек. 4 на 3 на 2.
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