В магазине есть 4 вида чашек, 3 вида блюдец и 2 вида ложек. Сколькими способами в это?? магазине можно купить набор, состоящий из трёх разных предметов?

Математика

В магазине есть 4 вида чашек, 3 вида блюдец и 2 вида ложек. Сколькими способами в это?? магазине можно купить набор, состоящий из трёх разных предметов?

Автор: Гость