Характер героев басни квартет

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Талант необходим во всех делах, как и призванье. Упорный труд и обучение, а не манера красиво себя преподносить, которая рушится в мгновенье. Не подумайте, что басня Квартет высмеивает только музыкантов-самоучек, концерты которых зачастую - смех да и только, произведение описывает людей, которые берутся не за свои дела, об этом им и говорит Соловей - мастер своего дела, что как бы вы друзья не садились, музыкантов из вас не выйдет. Хвастливые и самоуверенные люди считают, что за какое дело они не возьмутся - у них все сразу же получится, да ещё и в лучшем виде, однако есть такие дела, которые требуют не только кропотливого труда, о котором часто не задумываются этакие хвастуны, но и таланта. Кого высмеивает Крылов в этой басне? Да всех болтунов, способных только на слова, а не на дело. Говорят и часто сравнивают героев басни с политическими деятелями, неспособными на конкретные действия или принятие важных решений, для которых требуются специальные знания и опыт. Такие устраивают дебаты и представления, а что толку? И только мудрый Соловей знает: для хорошей игры в команде нужен профессионализм. Дети, опирающиеся на свой совсем небольшой жизненный опыт, быстренько разбираются, что к чему, потому что хвастовство в их возрасте особенно ярко выражено.