Характеристика алексея берестова из повести барышня

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Характеристика алексея берестова из повести барышня
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Гость:
Молодой Берестов не получил благословления от Берестова-старшего на военную службу, а, поскольку к статской службе у него интереса нет, возвращается в отцовское имение Тугилово, где влюбляется в соседку Лизу Муромскую. Его русофил-отец, успешно хозяйничающий на суконной фабрике - полная противоположность сыну. Молодой Берестов - бездельник байронического образа, англоман и повеса. Он придерживается стиля денди: отпускает усы, носит модное кольцо-печатку с изображением черепа, всегда находится в мрачном расположении духа. Но сквозь его английскую бледность проступает здоровый деревенский румянец, маска на нём не держится.Влюбляясь в дочку англомана-соседа Муромского, враждующего с Берестовым-старшим, Алексей Иванович Берестов превращает сюжет в подражание английской трагедии Шекспира "Ромео и Джульетта". Дочка англомана Муромского, Лиза, притворяясь селянкой, становится любимым объектом младшего Берестова для поучений и образования. Но, играя каждый свою роль, оба молодых человека, Лиза и Алексей, заигрываются и влюбляются. Повесть заканчивается примирением семейств и свадьбой.Цитаты

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