Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
T=5c a=0,5м U=18 км ч s=?
Физика
T=5c a=0,5м U=18 км ч s=?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=U•T+AT^2/2 S=18•5+0,5•25/2=96.25 S=96.25 25 это T в квадрате.
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Биология
Срочно пж если Вы полите то я помогу вам
Ответить
История
С каким государством римская держава вела пунические войны
Ответить
Математика
Сфоткайте решение буду благодарна
Ответить
Русский язык
С траница 55 упражнение 95
Ответить
Русский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! ДАЮ 50 БАЛЛОВ Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, объясняя орфограммы. Расставьте знаки препинания. Есть своя (не...
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск