T=5c a=0,5м U=18 км ч s=?

Физика
T=5c a=0,5м U=18 км ч s=?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=U•T+AT^2/2 S=18•5+0,5•25/2=96.25 S=96.25 25 это T в квадрате.
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