С каким государством римская держава вела пунические войны

История
С каким государством римская держава вела пунические войны
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
с Грецией, Вавилоном,Карфагеном 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сфоткайте решение буду благодарна
Ответить
Русский язык
С траница 55 упражнение 95
Ответить
Русский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! ДАЮ 50 БАЛЛОВ Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, объясняя орфограммы. Расставьте знаки препинания. Есть своя (не...
Ответить
Русский язык
1.В каком ряду записаны только слова с проверяемыми безударными гласными в корне? 1. дот...нуться, вопр...сительный 2.р...форма,р...сток 3.пр...
Ответить
Алгебра
Решите неравенства А)2х+3/2х-3 меньше 0 Б)-2<=5-6х<=5
Ответить