1) 3 15/28+ 6 22/35 2) 4,25+ 1 11/12 - 7/15 3) 7 7/30-(3 2/15-1 5/12) помогите пж )))))):333333

Математика
1) 3 15/28+ 6 22/35 2) 4,25+ 1 11/12 - 7/15 3) 7 7/30-(3 2/15-1 5/12) помогите пж )))))):333333
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не пойму у тебя написанной "3 15" как это понять? если умножить то: 1)приближенно равно 5.38 2)4.7 3)1.65
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