Характеристика кошки второй класс по литературе

Гость: Гость:

Тело Среднего размера, слегка растянутое, мускулистое, телосложение средней крепости, общее впечатление грациозное. Нежная, стройная шея, длинные конечности, овальные лапы. Хвост длинный, со слегка округлым кончиком. Голова Череп средней длины, плоский. В профиль плоский лоб и прямой нос образуют выпуклый угол на уровне бровей. Подушечки усов сильно подчеркнуты, подбородок сильный. Уши Большие, чуть заостренные. Поставлены широко, несколько наклонены вперед. Внутренняя сторона уха опушена слабо, так что уши кажутся тонкими и почти прозрачными. Мочка носа Серо-голубая. Шерсть Короткая, мягкой, шелковистой текстуры, отстоящая от тела. Двойная (подшерсток и покровный волос равной длины), поэтому кажется очень густой. Окрасы Чистый равномерный голубой с отчетливым серебристым отливом (кончики волос имеют серебристый типпинг). Предпочтителен средний тон голубого. Недостатки Прилегающая шерсть является серьезным недостатком. Глаза Большие, овальные, широко расставленные. Цвет глаз – насыщенный зеленый. Подушечки лап Лилово-розовые.