Эссе в чем счастье ребенка
Литература
Эссе в чем счастье ребенка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По моему счастье ребёнка заключается в том что в его жызни много друзей в том что он понимает на сколько его жизнь хороша он часто использует воображение не то что взрослые многие люди понимают как хорошо им было в детсве
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