Эссе в чем счастье ребенка

Литература
Эссе в чем счастье ребенка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По моему счастье ребёнка заключается в том что в его жызни много  друзей в том что он понимает на сколько его жизнь хороша он часто использует воображение не то что взрослые многие люди понимают как хорошо им было в детсве
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