Экскурсионный теплоход плыл вниз по реке в течении 2 часов, а затем возвращался об??атно. Какова была продолжительность всей экскурсии, если модуль скорости теплохода относительно воды был в 5 раз большим, чем модуль скорости в...

Физика

Экскурсионный теплоход плыл вниз по реке в течении 2 часов, а затем возвращался об??атно. Какова была продолжительность всей экскурсии, если модуль скорости теплохода относительно воды был в 5 раз большим, чем модуль скорости воды относительно берегов

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