Экскурсионный теплоход плыл вниз по реке в течении 2 часов, а затем возвращался об??атно. Какова была продолжительность всей экскурсии, если модуль скорости теплохода относительно воды был в 5 раз большим, чем модуль скорости в...

Физика
Экскурсионный теплоход плыл вниз по реке в течении 2 часов, а затем возвращался об??атно. Какова была продолжительность всей экскурсии, если модуль скорости теплохода относительно воды был в 5 раз большим, чем модуль скорости воды относительно берегов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано  t1=2 ч    Vк=5*Vр     t - ? 1) по течению S1=V1*t1=(5Vр+Vр)*t1=6Vр*t1 2) против   S1=S2=4Vр*t2 t2=6*Vр*t1/4Vр=1,5*2=3 ч t=t1+t2=2+3=5 ч
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