Составте предложение где имя числительное подчёркивается как обстоятельство
Русский язык
Составте предложение где имя числительное подчёркивается как обстоятельство
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В ряду отличался ВОСЕМНАДЦАТЫЙ военный!)))
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