Распредели слова на группы в зависимости от состава слова: вареный,подснежники,букварь,темница,заморский,паучок,соседка,темный, бездушный,моряк. 1.приставка,корень,суффикс,окончание 2.корень,суффикс,окончание 3.корень,суффи...
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Распредели слова на группы в зависимости от состава слова: вареный,подснежники,букварь,темница,заморский,паучок,соседка,темный, бездушный,моряк. 1.приставка,корень,суффикс,окончание 2.корень,суффикс,окончание 3.корень,суффикс,нулевое окончание Какое слово не вошло ни в одну группу?
Ответ(ы) на вопрос:
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1-подснежник, заморский,бездушный 2-вареный,темница,паучок,соседка,темный,моряк
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