Распредели слова на группы в зависимости от состава слова: вареный,подснежники,букварь,темница,заморский,паучок,соседка,темный, бездушный,моряк. 1.приставка,корень,суффикс,окончание 2.корень,суффикс,окончание 3.корень,суффи...

Русский язык

Распредели слова на группы в зависимости от состава слова: вареный,подснежники,букварь,темница,заморский,паучок,соседка,темный, бездушный,моряк. 1.приставка,корень,суффикс,окончание 2.корень,суффикс,окончание 3.корень,суффикс,нулевое окончание Какое слово не вошло ни в одну группу?

Автор: Гость