Реши неравенства 20+хlt;25 806-хgt;804
Математика
Реши неравенства 20+хlt;25 806-хgt;804
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20+x<25 x<25-20 x<5 806-x>804 806-804>x 2>x x<2
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