Решити задачу в растворе солёной воды имеется 184 г соли , что состовляет 0,4 массы раствора. сколько грамов воды в раствори

Математика

Решити задачу в растворе солёной воды имеется 184 г соли , что состовляет 0,4 массы раствора. сколько грамов воды в раствори

Автор: Гость