Решити задачу в растворе солёной воды имеется 184 г соли , что состовляет 0,4 массы раствора. сколько грамов воды в раствори
Математика
Решити задачу в растворе солёной воды имеется 184 г соли , что состовляет 0,4 массы раствора. сколько грамов воды в раствори
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 шрам раствора в воде
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