Составьте маленький рассказ по английски про свое хобби

Английский язык
Составьте маленький рассказ по английски про свое хобби
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I love basketball its my hobbie Конец.
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