Характеристика серебра

Химия
Характеристика серебра
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Серое,твердое,химический состав
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