Какие идеалы гуманистов проявились в живописи Раннего Возрождения?
История
Какие идеалы гуманистов проявились в живописи Раннего Возрождения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гуманизм призывал к радостям в жизни. Потому и картины эпохи Возрождения в Италии такие же светлые и радостные. Возрождение призывало ориентироваться на античные образцы, художники изучали древние статуи, которые выкапывали из земли. На их картинах фигуры людей показаны объёмными, с правильными пропорциями, совсем как живые.
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