Химич СРОЧНО ПОМОГАЙТЕ

Химия
Химич СРОЧНО ПОМОГАЙТЕ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  1. Электролитическая диссоциация - это  процесс распада электролита на ионы  при его растворении или плавлении.   2. Анионы - это  атом, или молекула, электрический заряд которой  отрицателен, что обусловлено избытком электронов по сравнению с  количеством положительных элементарных зарядов.  3.  Отличаются они зарядами:  атом нейтрален, а  ион бывает положительно или отрицательно заряженным. 4. Сильный электролит - NaOH (гидроксид натрия) 5. Кислоты - это электролиты  которые при диссоциации в растворе образуют  положительно заряженные ионы водорода (катионы) и анионы кислотных  остатков.
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