Химич СРОЧНО ПОМОГАЙТЕ

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1. Электролитическая диссоциация - это процесс распада электролита на ионы при его растворении или плавлении. 2. Анионы - это атом, или молекула, электрический заряд которой отрицателен, что обусловлено избытком электронов по сравнению с количеством положительных элементарных зарядов. 3. Отличаются они зарядами: атом нейтрален, а ион бывает положительно или отрицательно заряженным. 4. Сильный электролит - NaOH (гидроксид натрия) 5. Кислоты - это электролиты которые при диссоциации в растворе образуют положительно заряженные ионы водорода (катионы) и анионы кислотных остатков.