Химия 10 класс!!! Помогите!СРОЧНО
Химия
Химия 10 класс!!! Помогите!СРОЧНО
Ответ(ы):
Гость:
Итак Ch3ch2oh->ch2=ch2+hoh m(Ch3ch20h)=pV=400мл*0,8г/мл=320г n(ch3ch2oh)=m/M=320г/ 46г/моль=7моль (примерно) n(ch3ch2oh)=n(ch2=ch2)=7моль. V(ch2=ch2)=22,4л/моль*7моль=156,8л
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