Ходили ходики,будильники будили,часовой час часов часовщику,кукушка куковать,старушка старику. нужно поставить рядом с каждой соответствующую орфограмму

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Ходили ходики,будильники будили,часовой час часов часовщику,кукушка куковать,старушка старику. нужно поставить рядом с каждой соответствующую орфограмму

Автор: Гость