Ходили ходики,будильники будили,часовой час часов часовщику,кукушка куковать,старушка старику. нужно поставить рядом с каждой соответствующую орфограмму

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Ходили ходики,будильники будили,часовой час часов часовщику,кукушка куковать,старушка старику. нужно поставить рядом с каждой соответствующую орфограмму
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. ходики, ходили, входит.-корень ход. 2. часы, час, часовой, часов, часовщику,корень. час, орфограмма ча. 3. будильники, будили,4. день, деньской корень день, подчеркнуть ь, 5. старушка, старику, старичку, корень стар
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