Хороший пловец. Он приплывает первым каждый 4 из 8 заплывов. Сколько он приплывет п??рвым если сделает 24 заплыва

Математика

Хороший пловец. Он приплывает первым каждый 4 из 8 заплывов. Сколько он приплывет п??рвым если сделает 24 заплыва

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