Решил уравнение 18000+x+300=20000; 900000-800-x=100000

Математика
Решил уравнение 18000+x+300=20000; 900000-800-x=100000
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18000+x+300=20000 x=20000-18000-300 x=1700 ___________________ 900000-800-x=100000 -x=100000-900000+800 -x=-799200 x=799200
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