Хорошим проводником является Земля.Предложите опыты,которые подтвердили бы это утверждение.

Физика
Хорошим проводником является Земля.Предложите опыты,которые подтвердили бы это утверждение.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Самый популярный ответ - устройство ЗАЗЕМЛЕНИЯ.  2. Если мы прокладываем в земле электрический кабель - то необходима хорошая ИЗОЛЯЦИЯ кабеля.
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