Найдите 17,5% от числа х, если 35% от 40% числа х равняется 28
Математика
Найдите 17,5% от числа х, если 35% от 40% числа х равняется 28
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40%=28*40/35=32 100%=32*100/40=80 17,5%=80*17,5/100=14
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