Хорошо ли повлияла революция 1917 года на людей в россии

Гость: Гость:

Не думаю, т. к. были политические репрессии, ссылки, расстрелы, раскулачивание "кулаков"(зажиточных крестьян) Огромное количество ученых и писателей иммигрировали в страны Европы, в США (взять к примеру Александра Исаевича Солженицына, который ярко описывает коммунизм "во всей его красе") Экономика значительно упала. В 1917 году доллар стоил 11 рублей, в 1920 — 256 рублей, а к 1922 — 2083 рубля. Абсолютного минимума национальная валюта достигла в 1923 году, когда один доллар стал равен 2 352 941 рублям. Так что, думаю, революция отрицательно повлияла на людей в России