Длина прямоугольника 15 сантиметров ширина 7 сантиметра Найдите площадь и перимет?? этого прямоугольника
Математика
Длина прямоугольника 15 сантиметров ширина 7 сантиметра Найдите площадь и перимет?? этого прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Узнаём периметр: 15+7=22 см - две стороны 22*2=44 см-периметр узнаём площадь: 15*7=105 см 2-площадь вот и всё
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