Длина прямоугольника 15 сантиметров ширина 7 сантиметра Найдите площадь и перимет?? этого прямоугольника

Математика
Длина прямоугольника 15 сантиметров ширина 7 сантиметра Найдите площадь и перимет?? этого прямоугольника
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Узнаём периметр: 15+7=22 см - две стороны 22*2=44 см-периметр узнаём площадь: 15*7=105 см 2-площадь вот и всё
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Крупнейшим центром торговли России с европейским странами в 17 веке был город
Ответить
Алгебра
Пожалуйста, помогите решить как можно скорее.
Ответить
Русский язык
Помогите написать сочинение письмо надо поменять имена и тему . Желательно чтобы ??бращение было к родственникам .
Ответить
Русский язык
Зделайте зарание сбасибо
Ответить
Қазақ тiлi
Ответьте пожалуйста,очень нужно
Ответить