Установите соответствие между районами и специализацией в 17 веке. А) Воронеж Б) Тула В) Пеков 1) оружейные мастерские 2) льноводство 3) Пушной промысел 4) производство зерна
История
Установите соответствие между районами и специализацией в 17 веке. А) Воронеж Б) Тула В) Пеков 1) оружейные мастерские 2) льноводство 3) Пушной промысел 4) производство зерна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А-1,б-3,в-2. Это точно.Нам задали точно такое же задание.
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