Установите соответствие между районами и специализацией в 17 веке. А) Воронеж Б) Тула В) Пеков 1) оружейные мастерские 2) льноводство 3) Пушной промысел 4) производство зерна

История

Установите соответствие между районами и специализацией в 17 веке. А) Воронеж Б) Тула В) Пеков 1) оружейные мастерские 2) льноводство 3) Пушной промысел 4) производство зерна

Автор: Гость