Запишите одно за другим десять чисел ,первое из которых равно 1, а каждое следующее на 1/2 больше предыдущего.Найдите сумму всех этих чисел. Если можно, то с пояснением. (Башка не варит чего то)

Математика

Запишите одно за другим десять чисел ,первое из которых равно 1, а каждое следующее на 1/2 больше предыдущего.Найдите сумму всех этих чисел. Если можно, то с пояснением. (Башка не варит чего то)

Автор: Гость