Запишите одно за другим десять чисел ,первое из которых равно 1, а каждое следующее на 1/2 больше предыдущего.Найдите сумму всех этих чисел. Если можно, то с пояснением. (Башка не варит чего то)

Математика
Запишите одно за другим десять чисел ,первое из которых равно 1, а каждое следующее на 1/2 больше предыдущего.Найдите сумму всех этих чисел. Если можно, то с пояснением. (Башка не варит чего то)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5;5;5,5. S=1+2+3+4+5+1.5+5.5+2.5+4.5+3.5=15+17.5=32.5
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