Плиз помогите! над писал это предлог или приставка?

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Плиз помогите! над писал это предлог или приставка?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приставка ........................
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